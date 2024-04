Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta sexta (22) Saiba tudo o que acontece no mundo dos famosos

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (22): Samara Felippo desmente declaração do ex e garante: ‘Mais coisas estão para sair desse esgoto’. E ainda: Renato Aragão ganha processo na Justiça contra página de fofoca que publicou notícia falsa.