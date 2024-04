Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta sexta (5)

Alto contraste

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (5): Faustão está com o rim funcionando após transplante, informa esposa. Léo Santana sai para jantar romântico com Lore Improta usando camisa de time de futebol. Claudia Ohana é surpreendida com visita de perereca em banheiro de hotel. Dublador de Greg, de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, abraça campanha para aumentar seguidores de Vincent Martella. Zilu é acusada de praticar crime e mentir em ação que moveu contra irmão de Zezé. Marieta Severo e Marco Nanini se reencontram em peça.