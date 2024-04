Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta sexta (9)

Alto contraste

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (9): Hugo Gross posta foto com a ex e deixa fãs intrigados. Com 40 quilos a menos após cirurgia bariátrica, Jojo Todynho se anima para o Carnaval. Bill Gates vai deixar somente 1% da fortuna de herança para os filhos. Lombardi e Fabíola disputam o “jogo da garrafa colorida”, que viralizou após um vídeo de MC Cabelinho. Bárbara Evans desabafa sobre cansaço com gêmeos.