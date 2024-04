Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta terça (27)

Alto contraste

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (27): Insuficiência no coração de Faustão comprometeu funcionamento dos rins. Alok apresenta novo membro da família, um “cachorro-robô”. Leonardo realiza sonho de mestre de obras e canta com o pedreiro. Andrea Beltrão negocia com paparazzi para não aparecer de biquíni em fotos. Bala que matou John Lennon vai a leilão na Inglaterra. Rihanna deixa fãs entrarem no carro dela para tirar fotos.