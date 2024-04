Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta terça (30) Saiba tudo o que acontece no mundo dos famosos

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (30): Igor Camargo fala sobre “censura” após ser impedido de falar da madrasta Graciele. Exclusivo: Graciele Lacerda entra com processo de indenização por danos morais contra a família Camargo. “Gordo? Acho que não!”: Neymar rebate crítica sobre sua aparência. Sergio Hondjakoff reencontra o pai após se livrar do vício das drogas. Mamma Bruschetta: boletim sobre saúde da apresentadora deve ser divulgado a qualquer momento.