Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (5): Zilu fala pela primeira vez após expulsão de Wanessa de reality show. Rafael Cardoso faz pedido de desculpas público após agredir gerente de um bar no Rio de Janeiro. Leticia Isnard é assaltada dentro do carro no RJ.