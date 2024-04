Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta terça (6) Saiba tudo o que acontece no mundo dos famosos

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (6): Em segundo dia de julgamento, esposa de Daniel Alves diz que ele chegou bêbado no dia do suposto estupro. Motorista da dupla Iguinho e Lulinha dirige a 150 km/h e é demitido. Leonardo quebra o dente pescando e coloca a culpa na esposa. Fabíola e Lombardi se enfrentam em “quebra-cabeça dos famosos”.