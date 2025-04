Após retirar quatro hérnias, Beto Barbosa recebe alta do hospital e tranquiliza o público

Beto Barbosa passou por cirurgia para remover quatro hérnias abdominais e, agora, já está se recuperando em casa. O cantor recebeu alta do hospital após ficar cinco dias internado. Segundo Beto, a condição foi uma sequela de um procedimento realizado durante o tratamento do câncer de próstata, em 2018. “Quero agradecer o carinho e a preocupação com a minha saúde, estou bem", declarou o artista para A Hora da Venenosa.