Podcast das Venenosas: Ana Clara critica aparência de turistas durante viagem na Grécia
Fabíola Reipert e Keila Jimenez vão despejar, toda semana, fofocas quentíssimas, bastidores bombásticos e comentários afiados
No PodCast das Venenosas desta sexta (15), você acompanha tudo sobre a polêmica viagem de férias da atriz Ana Clara, na Grécia. Ela falou sobre a aparência dos turistas. Tem também, o climão entre o Rico Melquiades e a atriz Mayara Russi, a briga foi feia! Keila Jimenez e Fabíola Reipert te contam essas e outras notícias do mundo pantanoso dos famosos!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Fabíola e Keila voltam a fofocar no Podcast das Venenosas nesta sexta (8)
A nova temporada chega recheada de revelações, histórias de bastidores e análises sem filtro sobre tudo o que movimenta o universo das celebridades
Podcast das Venenosas: O reencontro mais esperado!
Fabíola Reipert e Keila Jimenez vão despejar, toda semana, fofocas quentíssimas, bastidores bombásticos e comentários afiados
Podcast das Venenosas: Fabíola Reipert e Keila Jimenez anunciam pausa até 2025
As venenosas estarão de folga até 2025, mas vão voltar com tudo daqui a duas semanas cheias de fofoca para contar
Podcast das Venenosas: Saiba tudo sobre os bastidores da festa da Virgínia
E ainda: Esposa revela que marido famoso ronca muito alto
Podcast das Venenosas: Saiba o que o cantor Belo e a sua nova namorada têm em comum
E ainda: acompanhe tudo sobre o climão entre Tatá Werneck e Eliana e a polêmica envolvendo Marina Ruy Barbosa
Podcast das Venenosas: Zé Felipe planeja vingança contra galinha
Keila Jimenez e Fabíola Reipert atualizam as notícias do mundo dos famosos
Podcast das Venenosas: Luisa Sonza revela por que mudou o jeito de se vestir
Fique por dentro das notícias do mundo dos famosos
Podcast das Venenosas: Saiba quem é a famosa que esconde o marido
Fique por dentro das notícias do mundo pantanoso dos famosos!
Podcast das Venenosas: Cantora quebra o silêncio e diz não ser antipática
Veja essas e outras notícias do mundinho pantanoso dos famosos!
Podcast das Venenosas: O que vai rolar na festa de 1 ano da filha de Neymar?
E ainda: a dupla da fofoca fala sobre os resultados dos procedimentos estéticos dos famosos
Podcast das Venenosas: Fabíola Reipert volta com tudo na semana que vem
Na próxima semana, o programa volta com tudo, com muitas notícias do mundinho pantanoso dos famosos!
Podcast das Venenosas: Saiba tudo sobre a polêmica envolvendo a nova bolsa de Virgínia Fonseca
Veja essa e outras notícias do mundinho pantanoso dos famosos!
Podcast das Venenosas: Entenda a briga entre as mães das filhas de Neymar
Veja essa e outras notícias do mundinho pantanoso dos famosos!
Podcast das Venenosas: Saiba quem é a atriz que ganha dinheiro fotografando os pés
E mais: famoso coloca mansão de R$ 300 milhões à venda