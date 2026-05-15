Podcast das Venenosas: Ana Clara critica aparência de turistas durante viagem na Grécia

No PodCast das Venenosas desta sexta (15), você acompanha tudo sobre a polêmica viagem de férias da atriz Ana Clara, na Grécia. Ela falou sobre a aparência dos turistas. Tem também, o climão entre o Rico Melquiades e a atriz Mayara Russi, a briga foi feia! Keila Jimenez e Fabíola Reipert te contam essas e outras notícias do mundo pantanoso dos famosos!



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