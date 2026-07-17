Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Podcast das Venenosas: Virginia aparece no colo de Vini Jr. e gera críticas

Fabíola Reipert e Keila Jimenez comentam as fofocas quentíssimas do mundo das celebridades

Podcast das Venenosas|Do R7

  • Google News

No PodCast das Venenosas desta sexta (17), Virginia Fonseca e Vini Jr. voltam a movimentar as redes após uma foto da influenciadora sentada no colo do jogador durante uma festa em um iate de luxo na Itália. E ainda: mãe de Virginia compartilha vídeo polêmico de Luana Piovani, Ronaldo Ésper critica Luciana Gimenez e Deborah Secco surpreende ao revelar que nunca se sentiu uma mulher "gostosa". Keila Jimenez e Fabíola Reipert te contam essas e outras notícias do mundo pantanoso dos famosos!

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • fabiola-reipert
  • keila-jimenez

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.