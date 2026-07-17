Podcast das Venenosas: Virginia aparece no colo de Vini Jr. e gera críticas

No PodCast das Venenosas desta sexta (17), Virginia Fonseca e Vini Jr. voltam a movimentar as redes após uma foto da influenciadora sentada no colo do jogador durante uma festa em um iate de luxo na Itália. E ainda: mãe de Virginia compartilha vídeo polêmico de Luana Piovani, Ronaldo Ésper critica Luciana Gimenez e Deborah Secco surpreende ao revelar que nunca se sentiu uma mulher "gostosa". Keila Jimenez e Fabíola Reipert te contam essas e outras notícias do mundo pantanoso dos famosos!



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