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Podcast das Venenosas: Comentário de Vini Jr. reacende rumores de reconciliação com Virginia

Fabíola Reipert e Keila Jimenez comentam as fofocas quentíssimas do mundo das celebridades

Podcast das Venenosas|Do R7

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No PodCast das Venenosas desta sexta (26), Vini Jr. movimenta a web após comentar em publicação de Virginia Fonseca e reacende rumores de reconciliação — com direito a indiretas da mãe da influenciadora. Enquanto isso, Romário vira assunto com sua vida amorosa agitada nos EUA, e outras celebridades como Larissa Manoela, Deborah Secco e Leonardo DiCaprio também dominam as manchetes com polêmicas, desabafos e curiosidades. Keila Jimenez e Fabíola Reipert te contam essas e outras notícias do mundo pantanoso dos famosos!

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