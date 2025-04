Camila Queiroz recebe críticas após revelar que a mãe ainda trabalha como manicure

Em entrevista a podcast, Camila Queiroz revelou que, mesmo com a sua fama, a sua mãe continua atuando como manicure. "Trabalha até hoje, mas menos do que era antes", explicou. "Ela brinca que depois que eu virei atriz, tanta gente queria fazer a unha para saber de mim", brincou Camila. Logo, o público criticou a atriz nas redes sociais, apontando que seria "falta de consideração" dela com a mãe. "Ficou nítido que ela trabalha porque quer, ela disse que a mãe só atende as clientes de muitos anos atrás", disse outro internauta. Entenda!



