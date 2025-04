Filho de Luana Piovani e Pedro Scooby é atacado por 'deixar os irmãos' ao morar com o pai no RJ

Nos comentários de uma foto nas redes sociais, um internauta atacou o filho de Luana Piovani e Pedro Scooby ao fazer referência à decisão de Dom, de 13 anos, de ir morar com o pai no Rio de Janeiro. "Eu não teria conseguido deixar meus irmãos para trás", escreveu o usuário. Logo, Scooby saindo em defesa do menino: "Ele não deixou, só mora em casa diferente". Lembrando que os outros herdeiros do surfista com Luana Piovani, Liz e Bem, moram com a atriz em Portugal.