Monique Evans fica de fora do aniversário da neta e manda mensagem pelas redes sociais Em meio à briga com Barbara Evans, a apresentadora não pôde estar com a pequena Ayla, de três anos

Hora da Venenosa|Do R7 04/04/2025 - 16h57 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share