Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Nora de Jon Bon Jovi, Millie Bobby Brown anuncia que adotou filha com o marido

Artista, de apenas 21 anos, é casada com Jake Bongiovi e contou a novidade para os fãs

Hora da Venenosa|Do R7

Jon Bon Jovi agora é avô! A nora do astro, Millie Bobby Brown, famosa pela série 'Stranger Things', e o filho, Jake Bongiovi, anunciaram nas redes sociais a adoção de uma menina. Eles foram breves no comunicado, mas mostraram animação pela nova fase e pediram privacidade para a família. Veja!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • a-hora-da-venenosa
  • gravidez

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.