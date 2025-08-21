Nora de Jon Bon Jovi, Millie Bobby Brown anuncia que adotou filha com o marido

Jon Bon Jovi agora é avô! A nora do astro, Millie Bobby Brown, famosa pela série 'Stranger Things', e o filho, Jake Bongiovi, anunciaram nas redes sociais a adoção de uma menina. Eles foram breves no comunicado, mas mostraram animação pela nova fase e pediram privacidade para a família. Veja!



