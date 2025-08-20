Raul Gil aparece chateado e pede retratação da filha e da neta em meio à briga

Raul Gil falou pela primeira vez sobre as desavenças familiares com a filha Nanci e neta Raquel Gil. O apresentador relembrou que sempre apoiou financeiramente a filha e a neta ao longo dos anos e pediu que ambas se retratem publicamente. "Têm cinco milhões de pessoas me condenando", declarou Raul. Lembrando que Nanci e Raquel alegam que Raulzinho, filho do apresentador, as impediu judicialmente de citar o nome de Raul e, ainda, de afastá-las do comunicador.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!