Sandy mostra perrengue com máquina de fumaça antes de subir ao palco

Nos bastidores de um de seus shows, Sandy enfrentou um imprevisto com uma máquina de fumaça que liberou uma quantidade excessiva do material no palco. "É Smoketland", brincou a cantora, referindo-se à nuvem densa que irritou sua garganta e olhos. Sandy comparou o incidente a uma falha comum em eventos, mostrando o lado menos glamoroso de suas apresentações. O episódio foi compartilhado nas redes sociais, revelando as dificuldades que os artistas enfrentam nos bastidores.



