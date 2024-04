Ana Castela mostra elasticidade e revela ser uma contorcionista durante festa Em um vídeo, ela aparece fazendo um movimento com o braço

A cantora Ana Castela surpreendeu e revelou ser uma contorcionista durante uma festa. Em um vídeo, ela aparece fazendo um movimento com o braço e mostrando ter muita elasticidade. A Ana Castela já tinha demonstrado habilidades fora do palco com os cavalos.