Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Anitta surgiu no colo de MC Daniel. O cantor publicou fotos dos dois grudados, de mãos dadas e carregando ela no colo. As fotos foram no Ensaio da Anitta em Fortaleza. Este é o segundo ensaio que MC Daniel participa.