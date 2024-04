Alto contraste

Alain Delon, de 88 anos, ficou muito bravo com uma declaração do filho. Anthony Delon disse que provavelmente foi o último Natal do pai, pois ele está com a saúde fragilizada. O advogado de Alain surgiu e disse que vai processar o filho do ator por difamação, calúnia, assédio e ameaças.