Turma do Balanço Geral faz guerra de minhocas em desafio divertido do Game dos 100

Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi dão o nome nas brincadeiras do game! Reprodução/RECORD

A prova mais divertida do Game dos 100 chegou no Balanço Geral! Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi choraram de rir tentando levar a minhoca de gelatina do rosto até a boca. Quer um spoiler? Rolou guerra de doces no final da brincadeira!

No terceiro episódio do game show, as minhocas de gelatina deram o que falar na arena de provas! Para colocar o doce na boca, sem usar as mãos, os competidores usaram diversas técnicas engraçadas, de piscadinha até caretas.

No Balanço Geral, o trio divertiu o público refazendo o desafio com direito à narração! Eles capricharam nas caras e bocas, caíram na gargalhada e apenas um venceu. Quer ver quem foi?

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No fim do programa, ainda rolou guerra de gelatina ao melhor estilo “união entre irmãos”, e sabe quem começou? O Lombardi!

‌



Se liga:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Risada garantida! Confira as cenas mais divertidas da prova da minhoca no Game dos 100

share Prepare-se para acompanhar as cenas mais divertidas do Game dos 100! As expressões faciais dos jogadores foram colocadas a prova no desafio das minhocas do terceiro episódio. Se você não quer chorar de tanto rir, é melhor nem seguir para as próximas cenas!