Encontro de queens! Bettina e Márcia Fu esbanjam carisma nos bastidores do Game dos 100 A multiartista foi eliminada no terceiro episódio do programa Bastidores|Do R7 05/08/2025 - 15h28 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h28 )

Bettina e Márcia Fu tiveram encontro de milhões no game Reprodução/Instagram

Bettina trouxe uma explosão de cores para o Game dos 100, e marcou o programa com cenas super divertidas! Quem não se lembra dela arrancando a peruca com toda a classe para realizar a prova com garra na estreia? A multiartista foi eliminada no terceiro episódio, e teve encontro especial com Márcia Fu nos bastidores.

Logo após a eliminação, Bettina foi se despedir da queen, que tratou de exaltar a amiga: “Quero ver o que vai acontecer no nosso programa sem a Bettina, para!”

Bettina marcou a prova com estilo Reprodução/RECORD

Bettina sempre aparecia toda trabalhada no brilho e glamour para as gravações do game show. A peruca vermelha deu sorte para a multiartista nos dois primeiros episódios, mas os cabelos loiros ficaram marcados pela eliminação.

As queens se abraçaram e mostraram todo o carinho que têm uma pela outra!

Se liga!

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

