‘Desmotivacional’? Quadro das redes sociais do Game dos 100 diverte o público

Yanne Anttunes deu a largada nas frases 'desmotivacionais' Reprodução/RECORD

Na contramão dos conteúdos motivadores que bombam nas redes sociais, o Game dos 100 criou o Desmotivacional de Segunda! O quadro traz participantes eliminados citando frases divertidas que ‘ajudam’ a tocar a semana.

A estreia do quadro contou com Yanne Anttunes, a Ruiva do Peixe, declamando: “Aqui, a única coisa que você pode conquistar é a frustração!” Nos comentários, a galera gargalhou da pérola e uma seguidora comemorou: “Já vou aderir esse meme”.

E você, está precisando daquele empurrãozinho para começar a semana? Você vai encontrar frases divertidamente desmotivadoras todas às segundas nas redes sociais do game!

Se liga:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Tretas, choros e risadas! Veja tudo o que rolou no quarto episódio de Game dos 100

O quarto episódio do Game dos 100 misturou brigas, provas hilárias, chororô, medalha olímpica, gargalhadas, bateu tudo no liquidificador e serviu o puro suco do entretenimento para o público. Duvida? Veja todos os detalhes!