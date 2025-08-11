‘Desmotivacional’? Quadro das redes sociais do Game dos 100 diverte o público
A estreia do conteúdo promete ajudar a tocar a semana dos internautas
Na contramão dos conteúdos motivadores que bombam nas redes sociais, o Game dos 100 criou o Desmotivacional de Segunda! O quadro traz participantes eliminados citando frases divertidas que ‘ajudam’ a tocar a semana.
A estreia do quadro contou com Yanne Anttunes, a Ruiva do Peixe, declamando: “Aqui, a única coisa que você pode conquistar é a frustração!” Nos comentários, a galera gargalhou da pérola e uma seguidora comemorou: “Já vou aderir esse meme”.
E você, está precisando daquele empurrãozinho para começar a semana? Você vai encontrar frases divertidamente desmotivadoras todas às segundas nas redes sociais do game!
Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!
