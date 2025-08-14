Mais fortes juntos? Participantes do Game dos 100 testam desafio da internet nos bastidores A galera se uniu para realizar o challenge das redes sociais Bastidores|Do R7 14/08/2025 - 13h24 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h24 ) twitter

Os trigêmeos mandaram bem no início, mas depois o challenge desandou Reprodução/Instagram

Mesmo fora das gravações, a diversão do Game dos 100 continua a todo vapor nos bastidores! Alguns jogadores participaram de um desafio da internet, e o resultado foi publicado pelas redes sociais do programa. O público engajou e até filosofou sobre o vídeo!

O desafio parecia simples: levantarem do chão juntos, sem usar as mãos. Com dois, até oito participantes, a tarefa foi concluída... Mas foi só chegar o nono competidor que o challenge se tornou impossível! “A gente tentou, mas o Samuel Simões chegou e estragou tudo”, brincou Samantha Shara. E Fernanda Gomes também comentou: “Imagina se tivessem feito com os 100!”

O público deu uma filosofada: “Nem sempre a união faz a força”, soltou uma seguidora. Outra fã foi além: “Vai ter sempre alguém esperando que você faça mais força que ele, é aí que muitos aproveitam da sua boa vontade!”

De qualquer forma, o resultado foi divertido!

Confira:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades! Reveja os episódios no RecordPlus!

