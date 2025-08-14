Mais fortes juntos? Participantes do Game dos 100 testam desafio da internet nos bastidores
A galera se uniu para realizar o challenge das redes sociais
Mesmo fora das gravações, a diversão do Game dos 100 continua a todo vapor nos bastidores! Alguns jogadores participaram de um desafio da internet, e o resultado foi publicado pelas redes sociais do programa. O público engajou e até filosofou sobre o vídeo!
O desafio parecia simples: levantarem do chão juntos, sem usar as mãos. Com dois, até oito participantes, a tarefa foi concluída... Mas foi só chegar o nono competidor que o challenge se tornou impossível! “A gente tentou, mas o Samuel Simões chegou e estragou tudo”, brincou Samantha Shara. E Fernanda Gomes também comentou: “Imagina se tivessem feito com os 100!”
O público deu uma filosofada: “Nem sempre a união faz a força”, soltou uma seguidora. Outra fã foi além: “Vai ter sempre alguém esperando que você faça mais força que ele, é aí que muitos aproveitam da sua boa vontade!”
De qualquer forma, o resultado foi divertido!
Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD.
