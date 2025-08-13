Água na cara e requebrado! Galera da RECORD cai na risada com desafios do Game dos 100
Balanço Geral e NDTV, afiliada da emissora, entraram na brincadeira
As provas do Game dos 100 são divertidas de assistir e ainda melhores de participar! A turma do Balanço Geral se jogou em mais um desafio hilário, e dessa vez, até a galera da NDTV, afiliada da RECORD, participou. Se liga!
Em Florianópolis, as jornalistas Vanessa Ramos, Carol Gonzaga e Julia Fernandes competiram no desafio ‘requebra’. A brincadeira consiste em tirar as bolinhas de dentro do pote sem usar as mãos, apenas o requebrado! Elas se divertiram na redação da NDTV!
Em São Paulo, foi o momento de Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi testarem mais uma prova no Balanço Geral! Eles optaram pelo desafio de equilibrar latinhas em uma tigela cheia de água. Rolou aposta em dinheiro, narração da Judite e até guerra de água no final!
Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD.
