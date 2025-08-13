Água na cara e requebrado! Galera da RECORD cai na risada com desafios do Game dos 100 Balanço Geral e NDTV, afiliada da emissora, entraram na brincadeira Novidades|Do R7 13/08/2025 - 16h28 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h28 ) twitter

Eleandro Passaia jogou água na Fabíola Reipert! Reprodução/RECORD

As provas do Game dos 100 são divertidas de assistir e ainda melhores de participar! A turma do Balanço Geral se jogou em mais um desafio hilário, e dessa vez, até a galera da NDTV, afiliada da RECORD, participou. Se liga!

Em Florianópolis, as jornalistas Vanessa Ramos, Carol Gonzaga e Julia Fernandes competiram no desafio ‘requebra’. A brincadeira consiste em tirar as bolinhas de dentro do pote sem usar as mãos, apenas o requebrado! Elas se divertiram na redação da NDTV!

Olha só:

Em São Paulo, foi o momento de Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi testarem mais uma prova no Balanço Geral! Eles optaram pelo desafio de equilibrar latinhas em uma tigela cheia de água. Rolou aposta em dinheiro, narração da Judite e até guerra de água no final!

Confira:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

O quarto episódio do Game dos 100 misturou brigas, provas hilárias, chororô, medalha olímpica, gargalhadas, bateu tudo no liquidificador e serviu o puro suco do entretenimento para o público. Duvida? Veja todos os detalhes!