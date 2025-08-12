Diamante celebra amizades e parcerias após participação no Game dos 100: ‘Vou crescer muito’ O rapper também contou sua história de vida transformada pela arte Entrevistas|Do R7 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 ) twitter

Diamante está produzindo um EP com Cris Piza Reprodução/Instagram

Todos os diamantes são resistentes, raros e valiosos, o rapper Diamante não é uma exceção: ele sobreviveu à pressão de uma infância dura, lapidou talento único, e sabe muito bem o seu valor. O público da RECORD conheceu o artista no Game dos 100, e entrevista ao site oficial, o rapper contou sobre o jogo, revelou fatos da vida, da arte, e de onde quer chegar na carreira.

Para começar, ele contou o que achou do programa: “Muito interessante, porque sai da mesmice das grades de entretenimento que passam na TV, hoje em dia geral tá no YouTube, no streaming, aplicativos e menos na TV aberta. Esse programa é dinâmico e eletrizante, você acaba torcendo e também querendo fazer as provas, até achando que faria melhor quando você está assistindo!”

Diamante arrebentou em 44 provas da competição, mas acabou sendo eliminado no quarto episódio: “Eu fiquei chateado porque queria continuar no game, mas apesar de entrar, não consegui desligar minha mente das ‘responsas’ do dia a dia. Se eu tivesse feito isso, com certeza teria ido bem mais longe”, explicou.

Ele levou a pior na prova ‘aviãozinho de papel’, após tentar ajudar duas amigas e acabar se enrolando na atividade: “Vi um participante ensinado errado, não sei se de propósito, para Luana e Aline, que estavam ao meu lado. Isso me incomodou e então me sensibilizei a ensinar certinho para elas. [...] Foquei em acalmar e ensinar elas, graças a Deus elas conseguiram, são pessoas merecedoras. Quando eu foquei em mim, já tinha poucas pessoas, eu sabia o que fazer, mas aí vem o nervosismo e fui eliminado”.

‌



Mesmo chateado, ele levou o momento de forma positiva: “Era para ser assim! Saí de uma forma da hora, tem gente que tentou de tudo, tentou trapacear e saiu queimado, saiu e ninguém do elenco gosta, ou nem se destacou na tela, então para mim foi de boa, acredito que esse game show vai abrir portas para outros realities e vou crescer muito porque tenho o que entregar”, afirmou.

Diamante, Marcelo, Cris, GG e os trigêmeos firmaram parceria no Game dos 100 Reprodução/Instagram

Diamante fez diversas amizades no game, e revelou que entrou na competição justamente por meio de uma amizade: “A Cris (Piza) é a grande responsável por eu estar lá, ela me indicou quando chamaram ela. É visionária, sou muito grato a ela por lembrar de mim para entrar para o Game dos 100, foi uma experiência maravilhosa!"

‌



O rapper contou que entrou no elenco quando estava prestes a fecharem o grupo com 100 participantes, por isso, não teve muito tempo de pesquisar sobre o game: “Achava que era um contra o outro, então nos primeiros dias nem trocava muita ideia com ninguém para não ter vínculo afetivo na hora das provas. Mas depois entendi a dinâmica e pô, tô levando do Game dos 100 várias amizades que vão virar trabalho. Já estamos marcando estúdio para fazer música com alguns participantes e festas. Não ganhamos o prêmio, mas vamos trabalhar e fazer dinheiro aqui fora com essas conexões... E também umas amizades coloridas (risos)“.

Vida

Em uma entrevista no lounge com a Márcia Fu, Diamante contou que teve infância difícil: “Eu fui para o orfanato com sete anos porque minha mãe tinha vários problemas. Numa briga com minha tia, onde minha mãe me puxou com ela para frente de um caminhão, e eu pivetinho puxei de volta, sei lá se foram os vizinhos que viram o tamanho da briga e chamaram o SOS Criança, que na época era o Conselho Tutelar. Aí tiraram a guarda dela, mas não tinha vaga em orfanato e me mandaram para a Febem, mesmo não sendo um menor infrator, isso já foi bem errado”.

‌



Depois dessa situação assustadora, ele foi encaminhado para um orfanato: “Desde pequeno já tinha a noção que uma pessoa negra não teria tantas oportunidades na vida. Morei no orfanato onde o Carlinhos Mendigo, ex-Pânico morou também, fomos da mesma época. Lá aprendi muita coisa boa, depois fui para outro orfanato no Grajaú, Centro de Promoção Social Bororé, e fiquei até 20 anos.”

Arte

“Sempre fui ligado a futebol e música, via que pessoas da periferia tinham chance de mudar de vida, não que estudar não ajude, mas a realidade mesmo sempre foi a arte.” (Diamante)

Diamante percebeu que tinha veia artística desde cedo: “Sempre fui ligado a futebol e música, via que pessoas da periferia tinham chance de mudar de vida, não que estudar não ajude, mas a realidade mesmo sempre foi a arte. Dancei imitando Michael Jackson, e com 16 anos montei um grupo de dança, 7Black, ganhamos vários campeonatos de dança. Eu tive a ideia de fazer todos cantarem e consegui, tínhamos com referência na época Sampa Crew, Claudinho & Buchecha, e o mestre Thaide, que já fazia shows com dançarinos e se vestia bem, eu queria aquilo para mim”, pontuou.

Focado, ele planejou os próximos passos: “Foi assim que iniciei, coloquei como meta chegar até o Thaide, entregava panfleto para entrar no show bar na Vila Madalena. Até que ganhei a confiança do Magoo, e com meu mano Oscar criei a Souldarua. Tive a ideia de um campeonato de novos talentos, o Magoo gostou da ideia e conseguimos além de visibilidade para nós, que o Thaide, e vários artistas renomados na época fossem no campeonato”.

Além do evento de rap, Diamante também ganhou os holofotes quando criou a Família MV com Mateus Verdelho, após o ex-peão sair de A Fazenda 6: “Fizemos shows pelo Brasil inteiro, e também por sermos ligados à moda, viramos referência para vários artistas renomados hoje, Felipe Ret, Orochi, MC Kevin, Nego do Borel, MC PH, IG, MC Daniel, todos acompanharam a Família MV”, disse.

O resultado dessa jornada foi uma carreira recheada de sucessos: “Hoje tenho músicas com Thaide, Edi Rock (Racionais MCs), que não é qualquer um que grava com o eles, Mateus Verdelho, MC Guime, Zaqui, Yudi Tamashiro, Cabal, Edu Ribeiro e vários outros artistas que gosto e admiro!”

Futuro

Diamante é diretor criativo de uma marca de joias dentárias Reprodução/Instagram

Agora que já experimentou o Game dos 100, será que Diamante aceitaria participar de A Fazenda um dia? A resposta foi direta: “Essa é minha meta! Eu amo reality show, para mim A Fazenda do Verdelho, da Jojo e a primeira são as melhores, assisti todas! Infelizmente tem realities que dependem de elenco certo e às vezes os muitos famosos só chamam atenção na estreia, depois não entregam nada, por isso acho que participar do Game dos 100 ter oportunidade de ter mais viabilidade é ideal para mim", cravou.

Por enquanto, Diamante segue tocando vários projetos na música: “Estou voltando a lançar minhas músicas solo, porque além do meu trabalho solo, quando acabou a Família MV eu me dediquei a trabalhar e lançar outros artistas. Sou diretor criativo da marca de Joias Elements onde fizemos grillz para a maioria dos artistas da Cena, Matuê, Veigh, Buzeira, IG, Mc Daniel”. Os “grillz” são joias dentárias que fazem a cabeça dos famosos.

E não para por aí: “Agora estou participando do EP da Cris Piza no single Tequiloka, estamos em estúdio preparando mais músicas para meu primeiro EP, e um EP Cris Piza & Diamante, porque temos química e vai dar bom, vamos fazer uma festa nossa onde levamos nossos convidados e amigos. Hoje também sou vocal de apoio da lenda do rap, Thaide".

