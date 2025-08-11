Edilson Chiquinho solta piada sobre os oponentes do Game dos 100 e garante: ‘Levo tudo na brincadeira!’ O humorista protagonizou diversos momentos divertidos no programa Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 ) twitter

Curtiu a passagem do Chiquinho no game show? Edu Moraes/RECORD

Edilson Oliveira é ator, dublador, apresentador, influencer, diretor, humorista e a grande mente por trás de personagens famosos, como Ed Banana e Chiquinho. O assistente de palco atrapalhado, que ganhou os holofotes ao lado de Eliana em programas infantis na tela da RECORD, foi o personagem escolhido por Edilson para entrar no Game dos 100! Em entrevista para o site oficial, ele contou sobre a experiência com humor.

Questionado sobre a dinâmica do game show, Edilson soltou uma piada: “Achei muito legal, tirando uns [participantes] brutos que para ganhar R$ 300 mil só falta matar a mãe (risos)”, brincou. Segundo o ator, sua parte favorita no programa foram as provas de direção.

No quarto episódio da temporada, ele levou a pior na prova ‘cereja na cabeça’: “O último barbante estava comprido, me prejudicou na conclusão da prova”, explicou. Mas a eliminação não abalou o humorista: “Levo tudo na brincadeira!”

De qualquer forma, Edilson marcou o programa com garra em 37 desafios, e mesmo sustentando a fantasia e a peruca do personagem, nunca desistiu.

Como ele se saiu muito bem na disputa, será que toparia ir além, entrando em A Fazenda ou no Power Couple? Por enquanto, a resposta é “talvez”, mas só para o reality de casais!

Ídolo de gerações

Edilson começou sua carreira na televisão em 1980, quando teve uma oportunidade como produtor. Alguns anos depois, foi para a frente das câmeras interpretando personagens em programas infantis e iniciou parceria com a apresentadora Eliana.

Em 1998, a dupla migrou para a RECORD e Edilson lançou Chiquinho, que rapidamente caiu nas graças da criançada. Eles permaneceram na emissora até 2004, tempo mais do que suficiente para eternizar o personagem na memória do público.

Atualmente, Edilson continua fazendo sucesso com o público infantil e trabalha com os personagens famosos: “Faço eventos e estou lançando os meus produtos”. Além disso, também dá voz ao personagem Melocoton em um programa infantil.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Risada garantida! Confira as cenas mais divertidas da prova da minhoca no Game dos 100

Prepare-se para acompanhar as cenas mais divertidas do Game dos 100! As expressões faciais dos jogadores foram colocadas a prova no desafio das minhocas do terceiro episódio. Se você não quer chorar de tanto rir, é melhor nem seguir para as próximas cenas!