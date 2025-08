Trollagem, careta e requebrado! Andreoli mostra que é o craque do jogo no Game dos 100 O público está acostumado a ver Rafa Brites e Márcia Fu se divertindo com os desafios, mas o apresentador roubou a cena Novidades|Do R7 05/08/2025 - 13h25 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h25 ) twitter

Rafa Brites e Felipe Andreoli testam as provas no camarote Reprodução/RECORD

Até parece que o Felipe Andreoli ficaria de fora das provas do Game dos 100! Rafa Brites e Márcia Fu sempre se divertem demonstrando como funciona cada desafio, mas o apresentador só aparecia pontualmente. No terceiro episódio, ele se soltou e marcou o programa com trollagem, caretas e rebolado!

Ele começou já garantindo risadas ao trollar a própria esposa! Eles combinaram de realizar a prova de empilhar dados no palito, cada um olhando para a sua câmera do camarote. Enquanto Rafa mandava super bem no desafio, o apresentador mostrou que já tinha colado os dados no palito!

Em seguida, foi a vez do casal cair na gargalhada juntinhos! Na prova da minhoca, era necessário levar a gelatina da testa para a boca, sem usar as mãos, apenas com expressões faciais e o movimento da cabeça. Os apresentadores quase choraram de tanto rir dos participantes! “Desculpem a falta de profissionalismo. Não tem condições, isso aqui não existe”, soltou Andreoli.

Depois de rir, Felipe tentou a sorte no desafio, protagonizando caras e bocas, e divertindo Rafa.

Caretas garantidas com a prova da minhoca, pessoal! #GameDos100 pic.twitter.com/3EEorwW2gI — Game dos 100 📣 (@gamedos100) August 3, 2025

Por fim, o auge do apresentador aconteceu no desafio ‘requebra’! Para mostrar que era muito simples tirar as bolinhas do pote usando apenas o requebrado, Felipe brilhou com uma cena que marcará a história do programa.

Só o #GameDos100 pra nos proporcionar uma cena maravilhosa dessas em pleno domingo! 😂 pic.twitter.com/oQH9aoRy6R — Game dos 100 📣 (@gamedos100) August 3, 2025

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD.

