Saiba quem são os eliminados do terceiro episódio do Game dos 100 Agora restam 70 competidores na disputa pelos R$ 300 mil Novidades|Do R7 03/08/2025 - 15h44 (Atualizado em 03/08/2025 - 15h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tamares, Denise, Cris, Ovelha, Brunno, Alane, Bettina, Nelson, Jade e Salete Campari deram tudo de si na disputa Arte/R7

Não é fácil gabaritar as provas do Game dos 100! Neste domingo (3), mais 10 competidores disseram adeus à disputa, deixando os 70 jogadores restantes cada vez mais próximos do prêmio de R$ 300 mil!

As atividades do terceiro episódio foram bastante criativas, e a produção usou objetos simples do dia a dia para colocar as brincadeiras em prática. Confira quem foi eliminado em cada desafio!

Veja:

1ª Prova - Vasinho de flores: Tamares Nascimento

2ª Prova - Mola maluca: Denise Bueno

‌



3ª Prova - Passar cordão na bermuda: Cris Piza

4ª Prova - Equilibrando dados: Ovelha

‌



5ª Prova - Minhoca: Brunno Danese

6ª Prova - Movendo copos com balões: Alane Pereira

‌



7ª Prova - Requebra: Bettina

8ª Prova - Desenrola a linha: Nelson Neves

9ª Prova - Pegar lata com macarrão: Jade Puente

10ª Prova - Assoprando confetes: Salete Campari

O que achou do episódio?

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Bastidores animados! Veja as fotos do elenco do Game dos 100 nas redes

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Muito além da competição no Game dos 100, o elenco se diverte para valer nos bastidores do programa! Rola dancinha, muitas fotos e animação de sobra. Se liga!