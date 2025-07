Hilário! Jornalistas de Goiás e Manaus caem na gargalhada no desafio do Game dos 100 O público está amando acompanhar a galera empenhada nas brincadeiras Novidades|Do R7 30/07/2025 - 17h56 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h56 ) twitter

Oloares Ferreira, Jakeliny Mendonça, Lucas Freire, Débora Christ e Luiz Henrique se divertiram com a brincadeira Reprodução/Instagram

Se você quer sentir a barriga doer de tanto rir, precisa acompanhar os desafios dos jornalistas da RECORD na internet! Eles estão reproduzindo as provas do Game dos 100 e publicando nas redes sociais. O resultado é diversão pura para eles e para o público!

Em Goiás, a Jakeliny Mendonça, Venenosa do Balanço Geral, tentou replicar a prova do copo e quase chorou de tanto rir. No desafio, é necessário colocar a bolinha dentro do copo, que está acoplado ao cinto. Até o apresentador Oloares Ferreira entrou na brincadeira!

Os seguidores se divertiram à beça e choveram emojis de risadas, um internauta escreveu: “Vocês são o máximo!”

Olha só:

Em Manaus, a disputa foi super acirrada com o trio de repórteres Lucas Freire, Débora Christ e Luiz Henrique Almeida! Os três deram tudo de si na brincadeira, mas não conseguiram segurar a risada um minuto sequer. O público adorou o momento descontraído: “Estou amando tudo isso”, disse uma fã. Outro comentou a performance do jornalista: “Lucas dando a vida (risos)”.

Se liga:

E essa não foi a primeira vez que eles caíram na brincadeira! Tem vídeo do trio no desafio de assoprar a bolinha para fora do copo também. A edição também deixou o momento ainda mais engraçado com um toque especial dos erros de gravação.

Veja:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

