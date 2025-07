Tente também! Apresentadores da RECORD se divertem reproduzindo desafio do Game dos 100 Eles testaram as habilidades empilhando porcas com um prego Novidades|Do R7 29/07/2025 - 12h21 (Atualizado em 29/07/2025 - 12h21 ) twitter

Dani Monteiro, Passaia, Fabíola, Lombardi e Danilo Magela caíram na brincadeira Reprodução/Instagram

As provas do Game dos 100 são divertidas e muito fáceis de reproduzir em casa... Ou no trabalho, como os apresentadores da RECORD fizeram! Em São Paulo (SP), a galera do Balanço Geral caiu na brincadeira, e, em Belém (PA), três apresentadores aceitaram o desafio!

O trio do Balanço Geral já está ficando craque nas provas do programa! Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi se divertiram empilhando porcas, mas quase que a brincadeira acaba em briga!

Olha só:

Em Belém, os jornalistas entram na brincadeira para ganhar! A apresentadora do Cidade Alerta Amanda Pereira arrasou no desafio em poucos segundos. A repórter Danielle Monteiro também dominou a prova e conseguiu empilhar todos os objetos rapidinho. Só o repórter Danilo Magela não garantiu um bom resultado, mas serviu carisma na brincadeira!

Confira:

E você, não vai testar suas habilidades também? Junte a galera do trabalho para se divertir no intervalo e poste o vídeo de vocês na internet com a hashtag #GameDos100. Vocês podem aparecer na tela da RECORD!

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

