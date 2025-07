Trigêmeos! Ricardo Flores comenta eliminação dos irmãos no Game dos 100: ‘Gás para continuar’ Ele também contou sobre dois projetos da família, a Batalha do Carrão e o podcast Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 28/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ricardo, Eduardo e Renato geraram curiosidade no público e no elenco Reprodução/Instagram

Eles chamaram a atenção assim que foram anunciados no Game dos 100 e ganharam o coração do público com o carisma! Ricardo, Eduardo e Renato Flores são trigêmeos idênticos e participaram do programa juntos até o segundo episódio, quando os irmãos foram eliminados e Ricardo seguiu o jogo. Em entrevista ao site oficial, ele contou sobre a experiência e revelou os projetos da família.

“Nós achamos a dinâmica interessante, muito bacana, foi uma experiência surreal! Nunca tinha passado por nada parecido antes”, disse.

O trio passou ileso no primeiro dia de provas, mas dois deles ficaram no caminho durante o segundo episódio. Eduardo foi o primeiro a se despedir, na prova ‘Pingente na Peruca’. E Renato disse adeus em seguida, no ‘Duelo da Bola na Água’.

Renato não se abalou com a saída dos irmãos, e usou o momento triste para se manter focado: “Eu continuei no programa firme e forte. Eles saindo me deram mais força, mais gás para continuar. Eu continuei mais por eles ali, né? Pela minha família. Então eles me deram mais força para continuar”, lembrou.

‌



Como são idênticos, fica a dúvida no ar, será que eles trocariam de lugar depois da eliminação? Ricardo garante que não: “Ninguém sabe se a gente trocou, né? Brincadeira! A gente não trocou, não. Muitos fizeram essa pergunta para a gente lá, mas não trocamos. Imagina se os dois entram no meu lugar e são eliminados? Eliminados duas vezes, no meu lugar, e me elimina, imagina, não eu não deixei! Eles iam se sentir super culpados, eu também ia me sentir”.

A gente conseguiu fazer uma boa história lá dentro! (Ricardo sobre o Game dos 100)

Ricardo contou que o elenco ficou impressionado quando viu os trigêmeos chegarem no programa: “Todo mundo querendo tirar foto, fazer perguntas, tanto do elenco quanto da produção, ficaram bastante interessados, querendo fazer conteúdo com a gente, super carinhosos. O carinho, recepção do povo foi muito legal com a gente, não só no programa, até hoje o pessoal é muito carinhoso. Graças a Deus a gente conseguiu fazer uma boa história lá dentro!”

‌



Com a aparência idêntica, é óbvio que os irmãos não deixariam a oportunidade passar e se divertiram com trollagens: “A gente brincava com todo mundo lá, tentava bugar, confundir o pessoal, sabe? É uma historinha aí bacana dos bastidores, a gente confundia todo mundo lá dentro. Era bem engraçado”, contou.

Eduardo, Ricardo, e Renato têm dois projetos juntos Reprodução/Instagram

Projetos em família

Os irmãos dividem a carreira na área comercial com a organização da Batalha do Carrão e o Podcast Trigêmeos na Web.

‌



A batalha de rimas é um projeto que os irmãos têm há quase três anos. Ela acontece no Metrô Carrão, na Zona Leste de São Paulo (SP), às segundas, a partir das 19h30: “Eu e o Renato somos apresentadores e organizadores também, o Eduardo fica na câmera, ele que filma a batalha e também é organizador. Mas a gente não é MC, não rima, a gente só produz. É um projeto totalmente independente onde a gente chama os MC’s para rimar.”

Segundo Ricardo, o projeto está crescendo e evoluindo cada vez mais. Em paralelo, o trio também faz o Podcast Trigêmeos na Web: “Tem um canal no YouTube onde a gente já postou todos os nossos podcasts, fizemos uma primeira temporada e aí a gente quer lançar agora a segunda com o pessoal do Game dos 100″, revelou.

Além da batalha e do podcast, os trigêmeos estão investindo na produção de conteúdo para as redes sociais: “A gente quer crescer muito nesse meio!”

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Excêntricos! Reveja os momentos mais bizarros do Game dos 100

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Se você não sentiu a barriga doer de tanto rir acompanhando o Game dos 100, assistiu errado! Mas para tudo tem um jeito: reunimos as cenas mais bizarras do primeiro episódio para você gargalhar onde estiver. Aproveite!