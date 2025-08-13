Blade exalta o Game dos 100 e fala sobre o sentimento de renovação profissional O artista está nos holofotes da TV há 18 anos Game dos 100|Bianca Barbosa, do site oficial 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Blade fez parte do elenco do Legendários e de A Grande Conquista 2 Antonio Chahestian/RECORD

Querido pelo público da RECORD desde os tempos de Legendários, Blade já brilhou em A Grande Conquista e agora entrega tudo no Game dos 100! Em entrevista para o site oficial, o artista relembrou momentos icônicos da sua participação na atração, além de falar sobre o novo momento da carreira.

Blade achou a dinâmica criativa e produtiva: “Pode ter certeza que os participantes aprenderam muito, inclusive eu. Porque eu não estava acostumado com essa dinâmica, o modo de jogar, a maneira de se organizar, isso fez muito bem para todos”.

O artista relembrou: “A parte que eu mais gostei foi a prova do bambolê. Ali a gente teve que trabalhar em equipe total, 100%. Houve uma prova também, da água, que a gente colocava na cabeça um do outro até chegar na ponta. E eram muitas pessoas ali, então eu vi todo mundo dando o sangue”, lembrou.

Já o momento mais difícil do jogo, foram as eliminações “Por mais que tenha apenas um vencedor, tinham muitas pessoas ali torcendo um pelo outro, isso foi uma parte bem bacana, bem ser humano”.

‌



O programa gira em torno de vários jogos e atividades com níveis de complexidade diferentes, onde os jogadores competem pelo prêmio de R$ 300 mil, dado apenas ao vencedor.

Expert em realities?

A participação no Game dos 100 fez o artista lembrar da Vila e A Grande Conquista: “Lá eu não tive muita estratégia, foi tudo muito em grupo”. Blade foi eliminado devido a uma atividade em equipe.

‌



Por isso, ele acredita que em outro reality o destino seria diferente: “Para mim, seria um sonho, porque A Fazenda é o maior reality que tem. Eu poderia ser um, e ter tempo ali para fazer as minhas verdadeiras estratégias, mostrar quem eu sou. Não vou depender de equipe, e acho que seria muito bom para mim", apontou.

Novos projetos

Eu falo para todo mundo, a minha carreira está começando agora (Blade sobre novos rumos profissionais)

A carreira também segue de vento em poupa! “Estou criando uma marca de suplemento, de creatina. Inclusive, antes a gente criou um produto para emagrecer, mas estamos na etapa da creatina agora. Eu trabalho ainda fazendo presença VIP, e faço infoprodutos da internet também, de autoajuda. Eu trabalho com isso hoje”.

‌



Segundo Blade, o foco é estar preparado para os novos projetos: “Sempre com a mente boa, bem fisicamente e espiritualmente, 100%. Na verdade, eu falo para todo mundo, a minha carreira está começando agora, por mais que eu apareço na RECORD há mais de 18 anos, a minha carreira está começando agora. Eu acho que acabei dando uma amadurecida e cada dia é algo novo”, afirmou.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Tretas, choros e risadas! Veja tudo o que rolou no quarto episódio de Game dos 100

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O quarto episódio do Game dos 100 misturou brigas, provas hilárias, chororô, medalha olímpica, gargalhadas, bateu tudo no liquidificador e serviu o puro suco do entretenimento para o público. Duvida? Veja todos os detalhes!