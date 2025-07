Renato e Carol decidem prova no último segundo; descubra quem venceu

Três equipes com 27 participantes cada na busca da tão sonhada vaga para a terceira semana de Game dos 100! E como já ocorreu em outras provas de equipe, essa atividade é eliminatória e regressiva, ou seja, conforme ela vai ocorrendo, o número de participantes cai até ficarem três pessoas na disputa por uma vaga. Por fim, a disputa ficou entre Carol Godoy, Kamila Simiooni e Renato Flores. Com muito esforço, água espalhada e emoção. Isso porque na disputa entre Renato e Carol, foi preciso chamar o VAR porque os dois terminaram juntos. A tensão tomou conta da sala de provas e, após uma análise minuciosa, Renato Flores foi o 20º eliminado do Game dos 100.



