Jogadores se dividem em equipes e brincam de bambolê na quinta prova do dia

Nessa disputa em equipes, os participantes tinham que passar um bambolê pelo corpo até chegar em uma bola. A última equipe a concluir a prova foi dividida e novamente teve que executar a atividade. Com muita emoção e desespero, a reta final tirou o fôlego dos apresentadores. Sobrou para Atilio, que foi o quinto eliminado do Game dos 100.



