Qual prova do Game dos 100 é a sua cara? Faça o quiz! Teste e descubra qual desafio do programa tem tudo a ver com você Quizzes|Do R7 10/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Malloy, Bettina, Andreoli, Rafa Brites e Márcia Fu já se jogaram nos desafios Arte/R7

Ao longo dos três episódios, o Game dos 100 apresentou 30 provas super criativas! As atividades bombam na internet e rendem comentários divertidos do público. Na arena, os competidores dão a vida nos desafios e deixam os telespectadores com vontade de jogar também. Se você já estava a fim de testar alguma brincadeira do game, que tal saber antes qual delas é a sua cara?

Preparamos um quiz com algumas perguntinhas para descobrir qual atividade tem tudo a ver com suas habilidades. Vai encarar?

Faça o teste:

Este quiz ainda não está disponível.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Risada garantida! Confira as cenas mais divertidas da prova da minhoca no Game dos 100

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Prepare-se para acompanhar as cenas mais divertidas do Game dos 100! As expressões faciais dos jogadores foram colocadas a prova no desafio das minhocas do terceiro episódio. Se você não quer chorar de tanto rir, é melhor nem seguir para as próximas cenas!