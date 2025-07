Está preparado para a estreia do Game dos 100? Faça o teste! O programa vai ao ar neste domingo (20), às 15h30 Esquenta|Do R7 20/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2025 - 02h00 ) twitter

Vai encarar o desafio do game show? Edu Moraes/RECORD

Para aproveitar de verdade a estreia do Game dos 100, que acontece neste domingo (20), o público já pode acompanhar todas as novidades e regras do programa nos conteúdos publicados no site oficial. Se você já está por dentro de toda a dinâmica da nova atração, teste seus conhecimentos no quiz especial!

Preparamos um teste com as principais informações sobre o game show, será que você acerta todas as perguntas?

Faça o quiz:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia neste domingo (20), às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Conheça os participantes:

share Ansiosos para a largada do Game dos 100? O programa estreia no dia 20 de julho, mas você já pode ir se familiarizando com o elenco. Tem atores, cantores, influenciadores, casais, gêmeos e até vovós! Bora conhecer todos os jogadores?