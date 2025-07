Elenco de milhões! Veja como os jogadores do Game dos 100 estão movimentando a internet Rolaram vídeos de anúncio, fofocas e cenas divertidas entre amigos Esquenta|Do R7 20/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira algumas publicações dos competidores Reprodução/Instagram

A estreia do Game dos 100 vai acontecer neste domingo (20), às 15h30, com um elenco incrível! Além de variado e animado, o timaço de participantes ainda movimenta a internet com postagens divertidas, elaboradas e recheadas de fofocas. Veja algumas delas!

Os gêmeos Vinicius e Venâncio Brandão usaram o talento na atuação para criarem um vídeo genial sobre a convocação no programa. Inspirados na série Round 6, os modelos levaram até ‘tapa na cara’ e entregaram tudo na cena e na legenda: “Foi difícil guardar essa notícia, vocês sabem que a gente é boca de sacola”.

Vale a pena assistir:

Bem-humorada, a narradora de eSports Semile preparou diversos vídeos contando sobre a experiência no Game dos 100. Em uma das postagens, ela deixa os seguidores curiosos: “Têm pessoas conhecidas, anônimas, têm pessoas que eu não gostei... E não gosto até hoje!” De quem será que ela está falando? Só assistindo ao programa e aos próximos conteúdos da narradora para saber!

Veja:

Com leques e risadas, Di Campagnolli, Bettina e Regina Schazzitt, anunciaram que estão no novo programa da RECORD e convocaram a torcida: “Estamos na disputa e nos unimos por conta do reality show! Convivemos dias nas gravações e nos conectamos muito além do jogo!” Regina soltou spoilers: “Muito choro, muita briga!”

‌



Confira:

A modelo Carolina Arjonas montou até artes especiais para as redes sociais. Ela escreveu na postagem: “Tô chegando para entregar muito brilho, força e estratégia — porque musa de Carnaval também sabe jogar (e muito). Me acompanhem nessa jornada intensa e cheia de surpresas!”

Se liga:

O educador físico Anderson Calisthenics também marcou o game show nas redes sociais com um verdadeiro grito de guerra: “Vim aqui para ganhar! É fibra, moral!”

‌



Olha só:

Quer ver todos os conteúdos que os participantes já publicaram? Corre para as redes sociais do elenco e divirta-se!

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia neste domingo (20), às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Conheça os participantes:

Publicidade 1 / 95 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Ansiosos para a largada do Game dos 100? O programa estreia no dia 20 de julho, mas você já pode ir se familiarizando com o elenco. Tem atores, cantores, influenciadores, casais, gêmeos e até vovós! Bora conhecer todos os jogadores?