Di Campagnolli solta spoilers sobre o Game dos 100: 'Briguei, chorei e beijei na boca' O programa estreou no dia 20 de julho na tela da RECORD Esquenta|Bianca Barbosa, do site oficial 23/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 02h00 )

Ele contou todos os detalhes do game show Reprodução/Enrico Verta

O ator Di Campagnolli já é conhecido do público pelo sucesso em grandes espetáculos, e pela participação no júri do Canta Comigo Teen, mas o público vai se surpreender com uma versão ainda mais divertida e animada dele no Game dos 100! Com direito a spoilers, ele contou que se jogou nas provas, brigou, beijou na boca e deu um verdadeiro show no programa. Confira!

A dinâmica do game deixou ele curioso: “De cara, achei uma grande maluquice. Eu falei, o quê? 100 pessoas, 99 provas, e só ter um ganhador? É muita loucura, vou topar!”.

Quando descobriu que o programa era derivado do 99 to Beat, tratou de maratonar os games de outros países para se preparar: “Fazer é muito diferente, a nossa cabeça é a nossa sentença, né? Então, a gente acha que está preparado, mas por mais malhado que você seja, fortão, fortona, padrão, você acha que vai arrasar? Não tem isso, tinha gente de todos os tipos, tamanhos, alturas, raças, idades, mobilidades, tudo, de dezoito anos para cima, tinha senhorinhas, senhores, baixos, altos, gordos, magros, tudo. É genial”.

Di acredita que o público vai curtir a atração e até copiar as brincadeiras: “As pessoas vão querer fazer em casa. Tem provas fáceis para criança, adulto, adolescente. A família vai gostar. Vai aproximar, porque dá para fazer competição em casa, para brincar com todo mundo, são provas acessíveis com produtos que você consegue ter em casa e replicar as provas. O público vai amar, vai juntar a família do domingão. A RECORD vem com tudo!”

‌



Ele já foi jurado do Canta Comigo Teen Reprodução/Enrico Verta

O ator revelou que o game teve um pouco de reality: “A gente conviveu, gravava às vezes 12 horas, 14 horas por dia. Só não dormia junto. De resto a gente comia, almoçava, tomava café da manhã, jantava, lanchava, chorava, ria, se emocionava, brigava. Tudo junto, igual um reality”, explicou.

Di saiu da experiência mais conectado consigo mesmo: “Eu não fui lá para fazer amizades, fui para ganhar. A parte que eu mais gostei foi me desafiar e entender que eu tenho o poder da minha mente, que eu controlo a minha mente, saí de lá a cada diária de cada gravação renovado, às vezes cansado, exausto, xoxo, capenga, manco, mas com a mente no lugar, eu falava, estou no caminho certo”.

‌



Futuro

Em 2020, Di participou do júri do Canta Comigo Teen, e vira e mexe, revive as lembranças: “Foi uma experiência surreal, me colocou num lugar de julgamento, que sempre eu estive do outro lado sendo julgado, né? E ainda sou até hoje porque ator, artista autônomo, está sempre nessa luta, nessa busca por um ‘sim’, e a gente recebe mais ‘não’ do que ‘sim’. Vesti a camisa do Canta Comigo, faria amarradão de novo”.

Além do reality musical, Di adoraria ter a experiência do reality rural da RECORD: “Eu sempre quis participar de A Fazenda. É um sonho, é uma vontade, é um desejo enorme. [...] Se o Carelli quiser, eu estou querendo, porque agora, mais do que nunca, estou me sentindo mais pronto ainda! Porque o tanto de prova que fiz nesse Game dos 100, já dá para duas A Fazendas“, brincou.

‌



Voltando ao Game dos 100, Di lembrou do elenco: “É um cast muito maluco, tá? Já adianto, a começar por mim!” O ator disse que foi para o programa ganhar dinheiro, mas voltou com uma bagagem enorme: “Eu briguei, chorei, beijei na boca, pois é, não sei o que vai passar, mas teve um beijinho na boca, um flerte, teve risadas, muitos encontros da vida. [...] Mas eu tive inimizades com essa pessoa que briguei, e também não quero ver a cara dela nem pintada de ouro. Eu vivi um reality show completo”.

Segundo Di, o programa está “babado, confusão e gritaria”, muito pelo fogo que Márcia Fu coloca no jogo: “Todo mundo com sangue nos olhos buscando os R$ 300 mil, e ela caçando confusão. Eu briguei, chorei, me emocionei, eu ri, fiz amizades, inimizades”, concluiu.

Carreira movimentada

Di gravou um filme independente em janeiro, a convite do diretor e autor Caio Evangelista, e da irmã dele, a produtora executiva Zuza. A obra será lançada em 2026: “Meu personagem é um diretor teatral, visionário, doido pela arte, lá dos anos 1960/70, que vive aquilo com muita intensidade. Adota crianças como filhos, cria para vida em meio a grande loucura do que o Brasil vivia na época, é um revolucionário teatral, artístico e maravilhoso!”.

Ele também segue a todo vapor com a festa Galha Rufa, um domingo por mês, no The Atro, na Bela Vista, em São Paulo (SP): “Quatro anos celebrando muito amor, diversão, cultura, arte e resistência com festa. Que é o que eu amo fazer, festa”.

No dia 25 de julho, Di comemora o aniversário com uma super edição da Galha Rufa, pela primeira vez em uma sexta-feira.

E não para por aí, Di sentiu seu lado comunicador aflorado após participar do Canta Comigo, e agora, está em processo de pré-produção do próprio programa na internet: “Vou trazer talk show, entrevistas com anônimos e famosos, invadir ventos, festas, casas, com celebridades em geral, e vamos fazer o que a gente ama, o que o brasileiro ama... Fofocar. O povo ama fofoca ao vivo trazendo a minha opinião, meu pitaco, deboche humorístico, mas com muito fundamento!”

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

