Ângela Bismarchi repercute o Game dos 100: ‘Precisei usar minhas habilidades de persuasão, liderança e estratégia’ Ela também revelou se aceitaria participar de outro reality de confinamento Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 16/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Curtiu a confirmação dela no elenco? Reprodução/Instagram

Ângela Bismarchi é sucesso por onde passa, e para a felicidade do público da RECORD, é participante confirmada do Game dos 100! O programa estreia no dia 20 de julho, às 15h30, e em entrevista para o site oficial, a psicanalista falou sobre a experiência no novo game show, carreira e a possibilidade de entrar em um novo reality de confinamento.

No programa, cem anônimos e famosos são desafiados em provas diversas, com direito a eliminação e perrengue. Quem chegar até a final, leva a bolada de R$ 300 mil! "O Game dos 100 oferece uma mistura de desafios, provas e dinâmicas que podem ser emocionais e divertidas de assistir", disse.

Segundo Ângela, o game show vai além da diversão, prometendo emoções: “São jogos que envolvem desafios e interações entre os participantes, a convivência e as relações entre os jogadores foram interessantes e criaram momentos e memórias.”

E a psicanalista usou todo o jogo de cintura para se dar bem na competição: “Precisei usar minhas habilidades de persuasão, liderança e estratégias para vencer os desafios e permanecer no jogo”, lembrou.

‌



Vem aí?

Sempre que algum reality de confinamento da RECORD está próximo da estreia, o nome de Ângela domina as listas de cotados na TV e internet. Ela já participou da quinta edição de A Fazenda, e questionada sobre um possível convite para algum outro reality da emissora, abriu brecha para os fãs sonharem: “Aceitaria tranquilamente”.

Carreira

A vida profissional de Ângela vai super bem! Recentemente, ela estrelou o documentário Backstage, Em Busca da Fama, onde contou sobre a trajetória na mídia: “Dei minha opinião sobre o tema polêmico, mas com um olhar sensível sobre o assunto, que é viver da própria imagem em um país onde os sonhos costumam ser comercializados com promessas vazias”, explicou.

‌



Medindo os pontos positivos e negativos, a psicanalista contou que também encontrou bons amigos na trajetória: “Acredito que tive pessoas com caráter que me levaram a sério nessa jornada.”

No momento, Ângela está segue investindo no desenvolvimento profissional na psicanálise: “Com formação continua e construindo uma base de paciência que pode levar um tempo. A terapia é um processo que requer persistência e paciência”.

‌



Nas redes sociais, ela publicou a participação no Game dos 100 e recebeu diversos comentários de incentivo. Não perca a estreia do programa, no dia 20 de julho, na tela da RECORD.

Confira:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia no dia 20 de julho, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Confira o elenco do Game dos 100:

Publicidade 1 / 95 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Ansiosos para a largada do Game dos 100? O programa estreia no dia 20 de julho, mas você já pode ir se familiarizando com o elenco. Tem atores, cantores, influenciadores, casais, gêmeos e até vovós! Bora conhecer todos os jogadores?