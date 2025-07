Dinâmica famosa!

O programa é baseado no formato internacional '99 To Beat', criado na Bélgica e exibido com sucesso em diversos países! A nossa versão contará com 10 episódios imperdíveis, vai ficar de fora dessa? Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia no dia 20 de julho, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Edu Moraes/RECORD