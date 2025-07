07. Ewerton Seixas, 30 anos

Ewerton adora jogos de estratégia e começou a jogar xadrez aos 9 anos com os professores na escola. A história dele com viagens começou com um trabalho de 7 meses em um cruzeiro pelo Brasil e Europa. Isso despertou uma vontade de morar fora, foi para França, Egito, Londres, e Tailândia. Depois da vida como nômade ao redor do mundo, pretende recalcular a rota e viver do online 100% em uma casa no interior

Reprodução/Instagram