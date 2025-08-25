Kamila Simioni repercute o Game dos 100 e compartilha experiência em A Fazenda: ‘Vivência transformadora’ A empresária também aconselhou futuros peões de A Fazenda e contou sobre os novos projetos Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

Curtiu a participação de Simioni no game show? Reprodução/Instagram

Os fãs estavam com saudades de acompanhar Kamila Simioni na tela da RECORD! Depois da passagem por A Fazenda 15, a empresária brilhou novamente na TV, dessa vez no Game dos 100. Em entrevista para o site oficial, ela falou sobre jogo, carreira e sucesso.

Kamila contou o que mais curtiu no programa: “Participar do Game dos 100 foi uma experiência incrível! Me surpreendi com o quanto consegui me superar. O que mais amei foi perceber minha força e resistência nas provas, ver até onde consegui ir me encheu de orgulho. Jamais imaginei ter tanto domínio físico e mental em situações tão intensas!"

Como o público viu na TV, Kamila mandou bem nas atividades, mas foi eliminada no sexto episódio: “Não vou negar que algumas provas me desafiaram bastante. Em especial, as que exigiam mais equilíbrio e controle das mãos. Por conta de alguns medicamentos, minhas mãos tremem, e isso dificultou bastante em certos momentos. Mas mesmo com essa ‘limitação’, me joguei com tudo e dei o meu melhor”, explicou.

No primeiro episódio, rolou o encontro entre a empresária e Márcia Fu. As duas tiveram discussões em A Fazenda 15, se resolveram, mas não deixam a brincadeira passar. No lounge da entrevistadora, Kamila lembrou que a campeã olímpica prometeu dividir o prêmio com ela, se levantasse torcida no reality: “A cobrança ao vivo já rolou, viu? Já avisei que tem um cantinho especial reservado na minha cozinha para a ‘divida’ (risos)”.

‌



E por falar em A Fazenda, Simioni guarda boas lembranças da experiência: “Minha participação foi muito verdadeira. Entrei de coração, sendo exatamente quem sou aqui fora, com meus acertos, meus erros, minha intensidade. Se eu tivesse jogado mais com a razão e pensado só em agradar o público, talvez tivesse ido ainda mais longe, mas não me arrependo”, afirmou.

A Fazenda é uma vivência transformadora (Simioni)

Com a próxima temporada batendo à porta, a ex-peoa aconselhou os futuros participantes: “Minha dica é... Decidam antes de entrar se querem jogar com estratégia ou com emoção, mas entrem com o coração aberto, porque A Fazenda é uma vivência transformadora.”

‌



Se você quer saber o que a empresária anda fazendo, podemos afirmar que ela nunca esteve tão plena: “Graças a Deus, minha carreira está em um momento maravilhoso. Em dois anos, minha vida deu uma virada total. Ainda tenho meus salões, minha linha de roupas, minha linha de cosméticos e o meu suplemento que é um sucesso e só cresce a cada dia”, contou.

E não para por aí: “O Carnaval também tem sido um capítulo especial nessa nova fase, estreei como musa da Barroca Zona Sul e posso dizer que 2026 vem com muitas novidades que já estão sendo preparadas com muito carinho!”

‌



Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

