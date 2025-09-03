Anderson Calisthenics relembra amizades do Game dos 100 e conta sua história no esporte: ‘Você se supera a cada movimento’ O atleta foi eliminado no sétimo episódio do programa Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

Anderson é atleta e também dá aulas de calistenia Reprodução/Instagram

O Game dos 100 apresentou uma centena de personalidades inspiradoras para o público, e o atleta Anderson Calisthenics se destacou entre os jogadores! Além de dominar a calistenia, ele atua profissionalmente em diversas artes marciais. Em entrevista ao site oficial, Anderson contou a experiência no programa, detalhou a história no esporte e revelou curiosidades.

Anderson curtiu a dinâmica do game e a pluralidade das atividades, feitas para qualquer biotipo: “Eu achei bem legal e desafiante. [...] Não é se o cara é o mais alto ou mais baixo que vai decidir se vai conseguir realizar a prova ou não”.

Apesar de mandar bem em 63 desafios do game, o atleta se perdeu no sétimo episódio e acabou sendo eliminado na prova ‘corrente de cartolina’: “Fiquei bem chateado porque eu sei que poderia finalizar e não ficar por último, mas acho que acabei me perdendo um pouco ali no meio de toda aquela papelada. Não sabia direito no início como que ia fazer as argolas usando as cartolinas, só entendi depois que já estava no meio do caminho. Quando eu estava para finalizar, colei a cartolina na ponta do barbante, e corri para colar na mesa. Aí foi o tempo que o meu companheiro finalizou primeiro”, explicou.

Anderson se divertiu nos bastidores Reprodução/Instagram

O gostinho da eliminação foi amargo: “Eu sei que poderia ir mais longe, e logicamente queria ter ganhado o prêmio. Ajudaria muito em relação a várias questões, principalmente ajudar minha família. Mas nada é por acaso, né? Só de estar lá, de participar do game, isso para mim foi muito gratificante!”

Mesmo assim, ficaram as boas lembranças, como as boas relações que Anderson criou na competição: “Fiz amizade com todo mundo, não tive nem briga e nem intriga com ninguém, muito pelo contrário, mais amizade e afinidade. Todas as amizades que fiz dentro das gravações, trouxe aqui para fora também. Inclusive, por eu também dar aulas de personal, kickboxing, muay thai, e calistenia, a galera tá querendo treinar comigo também”, revelou.

Calistenia

No lounge da Márcia e até durante algumas provas na arena, Anderson mostrou suas habilidades de calistenia, esporte que domina sua vida há 15 anos: “Tudo começou quando eu era militar, entrei no exército em 2013, e fui até cabo, fiquei oito anos em quartel. Já assistia a vídeos de gringos no YouTube e sempre me imaginei fazendo aqueles movimentos de calistenia, na época nem sabia o que era realmente. Com o tempo fui treinando sozinho, aprendendo sozinho. Vim das artes marciais, sou atleta profissional de muay thai também”.

Para quem não sabe, calistenia é uma modalidade de treinamento que usa o peso do próprio corpo nos exercícios, que unem resistência, equilíbrio e flexibilidade.

Anderson contou que treinou sozinho por um ano até encontrar um grupo que se exercitava no Parque Vila Lobos, em São Paulo (SP): “Me juntei a esse grupo, a gente criou amizade e ia passando dica um para o outro. Com o tempo, fui aprendendo, aprimorando e aperfeiçoando, hoje tanto sou atleta como também dou aulas de calistenia. Foi um esporte que veio para mudar muita coisa, principalmente a questão de superação, porque você se supera a cada movimento que aprende.”

Carreira

Atualmente, o atleta trabalha como personal trainer, dando as aulas de treinamento funcional, boxe, muay thai e calistenia: “Ultimamente não está tão fácil, são idas e vindas de alunos”, declarou.

Para ajudar na renda, Anderson passou a trabalhar como sósia do Roman Pearce, um personagem do filme Velozes e Furiosos: “Começou numa brincadeira, né? Eu frequento eventos de carro, de drift, tune, e aí a gente faz os sósias, imita, dubla as falas do filme e também interpreta um pouco do personagem. Eu sempre me imaginei interpretando o ator (Tyrese Gibson) e hoje virou uma realidade. Quando eu vou aos eventos, a galera me reconhece!”

Enquanto relembra sua trajetória no programa, Anderson não deixa de pensar no futuro: “Todos gostariam de ter ganhado esse prêmio, principalmente eu, acredito que mudaria muita coisa na minha vida, mas Deus sabe todas as coisas, né? Novas portas podem se abrir, só de estar lá já foi gratificante!”

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

