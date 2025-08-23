Fábio Gontijo faz análise do Game dos 100: ‘O seu principal oponente é você mesmo’ O médico contou sobre a experiência e revelou se toparia ir para A Fazenda Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

Atualmente, Fábio está recarregando energias em Dubai Reprodução/Instagram

Conhecido do público, o médico Fábio Gontijo já experimentou Casais em Apuros e A Grande Conquista 2 na RECORD, e agora se aventura no Game dos 100! Em entrevista para o site oficial, ele falou sobre o jogo, A Fazenda e revelou que está passando um período no exterior.

Fábio apontou: “Vivi uma experiência única no Game dos 100, completamente diferente dos outros dois realities que participei. O público, além de se divertir bastante com a competição entre os 100 participantes, vai poder brincar junto em casa. Algumas provas parecem fáceis, mas nem sempre são tanto assim, principalmente sob as câmeras e valendo R$ 300 mil".

O médico adora desafios, e esse foi o ponto alto do game: “Diferente dos outros realities, o mais legal é que o seu principal oponente é você mesmo. Claro que é importante tentar ser mais ágil do que os outros adversários, mas se o competidor não exercitar atributos pessoais como raciocínio lógico e, principalmente, a calma, de nada adianta fazer tudo correndo. Tudo isso possibilita a formação de ‘times’ de uma forma mais amistosa do que nas experiências de confinamento”, explicou.

As habilidades profissionais ajudaram nas dinâmicas, mas nem tudo foi fácil: “Como sou médico e também faço cirurgias dermatológicas, fui bem nas provas que exigiram trabalhos manuais. As que demandaram cálculos e conhecimentos de ciências também foram tranquilas. As que senti mais dificuldade foram as de resistência!”

Cada experiência que tenho em novos reality shows, me tornam uma pessoa mais madura. Apesar da alta carga de estresse, aprendemos muito lá dentro e levamos as experiências vividas para a vida toda. (Fábio sobre as experiências em realities)

Fábio já foi Vileiro em A Grande Conquista, reality de confinamento que também tinha 100 competidores concorrendo ao prêmio. Questionado se aceitaria entrar em A Fazenda, ele foi enfático: “Aceitaria, sim! Cada experiência que tenho em novos realities, me tornam uma pessoa mais madura. Apesar da alta carga de estresse, aprendemos muito lá dentro e levamos as experiências vividas para a vida toda. São impossíveis de serem experienciadas na vida ‘normal”.

Por enquanto, o médico relaxa longe do estresse das gravações: “Atualmente estou passando um período em Dubai para poder descansar a minha mente. Precisava muito desse tempo comigo para me reencontrar e aparar algumas arestas que estavam sobrando. Finalizadas as gravações tanto do meu programa, quanto do Game dos 100, optei por assistir tudo de longe e poder voltar restaurado para os próximos desafios", contou.

Curtiu a entrevista? Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14h15, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

