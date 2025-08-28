Semile faz análises divertidas do Game dos 100 na internet e projeta futuro na TV: ‘Tenho muitas ideias!’ A narradora contou todos os detalhes da sua participação no programa Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

Semile brilhou do início ao fim da jornada no Game dos 100 Reprodução/Instagram

Sempre bem-humorada e cheia de energia, Semile cativou o público do Game dos 100 e marcou a história da temporada com memes, caras e bocas! Em entrevista ao site oficial, a narradora falou sobre a experiência no programa, revelou se aceitaria participar de realities da RECORD e contou o que espera do futuro profissional.

“O que eu mais gostei no game foi o frio na barriga de nunca saber o que viria e também a convivência, porque 100 pessoas no mesmo local, por um mesmo objetivo… Foi doideira e eu conheci muita gente que eu admirava", disse.

Ela também exaltou a dinâmica do programa: “Eu amei! Cheguei achando que seria algo mais de força física e resistência, mas eram sempre provas diferentes, uma hora exigia raciocínio rápido, outra, equilíbrio, sorte”.

A narradora foi eliminada no sexto episódio, em uma prova de equilibrar xícara e pires em uma vareta. Semile foi a primeira a deixar o objeto cair, e disse adeus ao jogo: “Acho que foi excesso de café (risos), brincadeira. Era a última prova do dia e eu estava preocupada como que seria. Quando vi que era para equilibrar, pensei, ferrou. Eu já fui atleta e meu ombro não é dos melhores, então tremi muito e tive dificuldade de encaixar as varinhas. Acho que só não tremo para jogar ou narrar”, explicou.

Apesar de ficar triste com a eliminação, Semile seguiu radiante e protagonizou uma das despedidas mais animadas da temporada: “Fiquei triste por ter saído porque queria continuar mais e mais, a vibe era boa, as provas divertidas e a superação diária me motivava demais… Mas levei numa boa! Inclusive, todo mundo me mandou foto de xícara e eu até fiz novos adesivos com esse meme (risos). Mas e meu café? Sempre um assunto delicado agora, sabe?“.

As amizades do game foram uma das partes mais positivas da experiência: “Converso diariamente com muitos amigos do programa e, obviamente, fofocamos bastante. Carla, Mari Belém, Ewerton, Nelson, Venâncio e Vinicius, Fernanda, Sabrina, Aline, Diego, Bettina e Regina, Wagner, Joi, Carol, Cris, Diamante, Marcelo, Fer Presto, tô quase com um novo grupo dos 100!”

Ela revelou que o elenco possui um grupo com todos os participantes, e brincou: “E tem também quem não gostou de mim, mas aí eu nem lembro”, apontou.

Futuro

“Participar do Game dos 100 foi uma experiência única para mim, eu que sempre acompanhei diversos reality shows e os programas de entretenimento, sempre sonhei em viver tudo isso e agora, tive esse sonho realizado" (Semile)

Agora que Semile já experimentou o game, será toparia entrar em algum reality show da RECORD? A resposta é positiva: “Nossa, 100%! Fico muito curiosa para saber como seria minha convivência e reação confinada, sem meu celular e meus joguinhos (risos). É muito difícil me tirar do sério, me fazer perder meu humor leve e meu jeito descontraído. Será que alguém iria me odiar?”

E ela não para por aí, nas redes sociais sempre publica vídeos divertidos repercutindo tudo o que rola no programa: “Sigo criando minha análise fora da curva das provas do game, com um humor doidinho que muita gente gosta e se identifica. Quem sabe eu não levo isso para outros programas da RECORD, hein? E se precisarem de apresentadora com humor duvidoso e piadas boas, tô aqui. Até entrevistas enquanto jogamos, topíssimo! Tenho muitas ideias! Acerte ou Caia bora fechar?”

Carreira

Além de atleta de faixa preta de taekwondo, advogada, e criadora de conteúdo gamer, Semile se dedica à narração de games e tem um portfólio extenso: “Já narrei, apresentei e comentei duas EWCs (a Copa do Mundo de eSports) em modalidades diferentes — inclusive uma delas pela GaulesTV. Narrei pela primeira vez a final nacional de Crossfire e fui a primeira mulher da história a narrar a nível internacional também! Já narrei Valorant na Riot e na Gamers Club, Honor of Kings. Apresentei e narrei o campeonato inclusivo de Valorant, além de fazer host em diversos eventos presenciais como a Gamescom", pontuou.

Ela tem sonhos grandes: “Hoje tenho 13 modalidades diferentes no currículo, narradas, apresentadas ou comentadas — e sigo em busca de mais e mais! Fiz conteúdo para diversas marcas e os meus conteúdos pessoais só cresceram mais e mais pela motivação que o game me deu! Mas ainda falta a TV aberta… Quem sabe?"

Sonhos

Semile viveu momentos realizadores no programa: “Participar do Game dos 100 foi uma experiência única para mim, eu que sempre acompanhei diversos realities e os programas de entretenimento, sonhei em viver tudo isso e agora, tive esse sonho realizado e com a certeza de que quero estar cada vez mais presente nesse mundo!“.

Ela só tem boas recordações da experiência: “Meus amigos, familiares e muitas pessoas que eu jamais imaginaria estavam torcendo e vibrando por mim e isso foi maravilhoso! Minha avó de 95 anos e meu tio de 71 estavam junto com meu marido roendo as unhas a cada episódio (risos). A galera dos games também me acompanhou, engajou e fez obviamente muitos memes, não foi à toa que meu vídeo mais visto foi o do grito (risos), puro suco do caos”, brincou.

Semile está sempre atualizando projetos e criando ideias para divertir o público. Ela prometeu: “Quero continuar crescendo, marcando presença em eventos e narrando e apresentando cada vez mais campeonatos. Quem sabe não nos vemos em breve? Seria uma honra ter meu crachá e eu já tenho a foto ideal. Game dos 100 na cobertura de A Fazenda? Será? Trio do caos com Andreoli e Rafa? Só o tempo dirá! Gratidão demais a RECORD pela oportunidade e pela experiência que proporcionou!"

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

Publicidade 1 / 13 google-news

