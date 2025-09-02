‘Minha vida mudou completamente’, revela Rei da Manga após participação no Game dos 100 O influenciador viralizou na internet com vídeos divertidos na feira Entrevistas|Do R7 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

Rodrigo Mattos é conhecido como Rei da Manga nas redes sociais Antonio Chahestian/RECORD

Rumo ao meio milhão de seguidores nas redes sociais, o Rei da Manga segue colhendo frutos de sua participação no Game dos 100! Em entrevista ao site oficial, o influenciador Rodrigo Mattos falou sobre a experiência no programa, revelou o que faria com o prêmio e contou do sucesso na carreira.

“Eu gostei muito da dinâmica do programa, foi tudo muito bem pensado, muito bem estruturado, faria tudo de novo com certeza. A parte que mais gostei foi a recepção que o programa deu”, soltou.

Rodrigo mandou bem em 67 atividades, mas disse adeus ao jogo no desafio do dominó: “Comecei a me afobar por ver o pessoal terminando a prova na sequência um do outro e acabei ficando no meio do caminho. Ainda mais pelo motivo de não ter ficado por último em nenhuma prova, nessa eu acabei me desestabilizando, fiquei chateado porque esperava ter chegado mais longe!”

Com seu jeito divertido, o influenciador estava sempre rodeado de amigos nas gravações, e pretende seguir com as amizades: “Eu vou levar sempre no meu coração. Tenho contato com a maioria e faço questão de que estejam por perto”, pontuou.

A desenvoltura no game abriu espaço para novos sonhos, como participar de algum reality da RECORD: “O Game dos 100 deixou um gostinho de quero mais (risos). Espero fazer parte de outros realities".

Rei da Manga

Rei da Manga produz conteúdo divertido na feira Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, Rodrigo é conhecido como Rei da Manga, apelido que usou no game show. Ele trabalha na feira desde os 14 anos com o pai, e acabou viralizando na internet quando postou um vídeo do seu dia a dia vendendo frutas. Hoje, o influenciador tem mais de 420 mil seguidores em apenas uma rede, e pretende bater a marca de meio milhão em breve.

Rodrigo contou que a vida está mais movimentada do que nunca: “Depois do programa minha vida mudou completamente mesmo, uma correria terrível e é tudo que eu sempre quis. Porque eu costumo dizer que quem trabalha muito não tem tempo nem para ficar doente, e os planos, os projetos também, eu acredito que é isso também que deixa a gente mais motivado em querer realizar, né?”

O influenciador revelou que um dos seus planos para o prêmio do game era o casamento com a noiva, a estudante de fonoaudiologia Mariana Torquato. Apesar de não conseguir vencer o programa, o sucesso profissional de Rodrigo abriu portas para realizarem o desejo, e o casamento já está próximo.

O Rei da Manga finalizou com sentimento de gratidão: “Estou muito feliz, muito contente por ter participado e espero participar dos próximos também!”,

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

