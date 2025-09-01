Adryana Ribeiro revela: ‘O Game dos 100, para mim, é um dos melhores realities de todos os tempos!’ A cantora arrebentou nos desafios e recebeu o carinho dos amigos Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 01/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h00 ) twitter

Adryana Ribeiro mandou bem no game show da RECORD Reprodução/Instagram

Muito além da voz e do carisma, Adryana Ribeiro se mostrou implacável no Game dos 100! A cantora arregaçou as mangas do início ao fim da jornada e brilhou nos diversos desafios. Em entrevista ao site oficial, ela contou sobre a participação e revelou detalhes da experiência.

“Eu amei participar do Game dos 100, acredito que ele seja um dos realities mais interessantes, porque é só game. Então, o que mais gostei é aquele negócio de não ter briga, intriga, apontamento, que para mim, em particular, é muito difícil. E as provas trazem para a gente aquela coisa da superação", disse.

E a opinião da cantora vai além: “O Game dos 100, para mim, é um dos melhores realities de todos os tempos!"

Adryana revelou um segredo dos bastidores: “Jamais imaginei superar tamanhas dificuldades, lógico que eu também perguntava muito para os meus amigos. Falava, ‘gente, qual é a tática, a estratégia, como vamos passar por isso?’ Perguntei para muita gente, porque muitas provas parecem simples, só que elas têm uma estratégia, um jeito, uma habilidade. Dentro das regras, você tem que conseguir superar, então cada prova que eu vencia, falava, meu Deus, não acredito que consegui!”

No sexto episódio da competição, a artista passou por um sufoco ao disputar a última vaga do jogo contra Estevan: “Eu sabia que ia ser difícil fazer a prova com ele. Eu não sou boa de bolinha, quando apitaram que a prova acabou e a gente sobrou, eu falei, dancei. O seu emocional e o seu psicológico já começa a abalar quando você percebe que vai para um desafio, o desafio é realmente um grande desafio, já tinha passado pela prova do vôlei, medo de prejudicar a equipe, ali já começou o estresse”, apontou.

Adryana passou ilesa por 64 desafios Antonio Chahestian/RECORD

A cantora comentou sobre a diferença de altura entre ela e o oponente, e lembrou que ficou super nervosa na hora da decisão: “Nesse desafio do futebol de mesa contra o Estevan me senti Davi contra Golias, um gigante, achei que não ia conseguir, e realmente, na hora que fazem a contagem, foi incrível, uma grande superação, Davi venceu Golias!”

A vitória encheu a cantora de felicidade, mas no episódio seguinte, ela foi eliminada no desafio de empilhar caixas. Segundo Adryana, tudo começou na prova ‘desenrola, enrola’: “Eu tenho labirintite, sei lá o que me deu, fiquei muito tonta, fui parar no atendimento e depois fiquei legal. Quando eu chego na prova da caixa, meu emocional já estava abalado, e eu ainda tava tremendo muito, então realmente, o desafio das caixas é muito difícil nas primeiras fases, e quando vai para o desafio final é extremamente difícil. Fiquei triste, óbvio, mas olha onde a gente chegou, foi maravilhoso, eu amei”, soltou.

Saudade vem

Adryana se mostrou muito feliz pela trajetória no game, feliz com as boas lembranças e os novos amigos: “Fiz muitas amizades, a gente vai se conhecendo, convivendo, dividindo as provas em grupo, e a gente faz parte de um grupo, que é os ’100′ noção! O pessoal já veio no meu show, a gente se curte, foi incrível, eu amei participar, e uma das coisas mais legais do Game dos 100 é que tem pessoas de todas as idades, todas as profissões, todo mundo igual, na mesma luta”, afirmou.

O público vai sentir saudades de ver a cantora dando tudo de si no game show, mas Adryana segue bombando na carreira, e quem quiser pode acompanhar a agenda lotada da artista: “A carreira tá super bem, fazendo show, Pagode 90, tributo da Beth Carvalho, das 7 rainhas do samba, viajando, e é isso que a gente quer nessa vida!”

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

