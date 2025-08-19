Musa do samba, Carolina Arjonas repercute trajetória no Game dos 100, e avisa: ‘Vem muita novidade’
A modelo foi eliminada no quinto episódio, após desbravar 46 provas no programa da RECORD
Musa do Carnaval, Carolina Arjonas mostrou seu lado competidora no Game dos 100 sem deixar o brilho e carisma do samba de lado! A modelo chegou até o quinto episódio do programa com garra e rodeada de amigos. Em entrevista ao site oficial, ela contou sobre a experiência e prometeu novidades nos projetos profissionais.
Carol fez um balanço de tudo o que gostou na atração: “A mistura de sentimento, adrenalina, medo, felicidade e tristeza... Tudo ao mesmo tempo! Eu consegui me sentir mais humana participando de um game com várias pessoas diferentes!”
Ela teve um ótimo desempenho na maioria das 46 provas, terminando quase sempre entre os primeiros classificados, mas o desafio do brechó foi seu ponto final: “Por mais simples que pareçam as provas, exigem muita atenção, qualquer distração pode ser o fim do game. Acredito que faltou um pouco de persistência! E no dia da minha eliminação eu saí de casa sabendo que era meu último dia! Parece que eu já sabia”, pontuou.
A modelo se despediu do programa rodeada de amigos e com boa impressão da experiência na TV. Questionada sobre possível participação em realities da emissora, foi direta: “Toparia, sim! Com certeza!”
Na moda e no samba!
Carol é modelo e sempre divulga fotos dos ensaios de moda nas redes sociais, onde acumula quase um milhão de seguidores. Ela também é musa das escolas de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro, e Barroca Zona Sul, de São Paulo.
Ela revelou curiosidade: “Fotografo 500 looks por semana como modelo para diversas marcas! Mesmo com a correria na época do Carnaval não diminuo os trabalhos, apenas acrescento a correria dos ensaios com as escolas e aulas de samba!”
E para os fãs, ela prometeu: “Pretendo seguir a carreira de modelo e com certeza estou com muitos projetos futuros. Vem muita novidade por aí!”
