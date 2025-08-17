Carolina Arjonas não se dá bem no brechó e é eliminada

A sétima prova do Game dos 100 foi simples: os jogadores precisam encontrar, em um brechó, três adesivos, um de cada desconto, e colar em sua placa. O último que ficar se desclassifica. A disputa ficou entre Wender e Carolina Arjonas, que estava em busca do último adesivo verde. Eles reviraram as roupas, procuraram em tudo, até que Wender encontrou e emocionou a todos pela dedicação. Assim, Carol se tornou a 46ª eliminada.



